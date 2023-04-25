Соответствует нацинтересам. Салливан ответил на призывы республиканцев прекратить поддержку Украины

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Комментируя заявления некоторых республиканцев на эту тему, он заявил, что "слышал голоса, утверждавшие, что США должны сосредоточиться на происходящем дома". Однако, отметил Салливан, предыдущие президенты страны как от Демократической, так и от Республиканской партии действовали сразу на обоих направлениях.

"Мы можем заботиться о наших людях внутри страны и делать далеко идущие инвестиции в наш средний класс, чтобы иметь хорошо оплачиваемую работу на будущие годы и десятилетия, а также отстаивать уважаемые ценности во всем мире, в том числе ценности свободы и свободу народа Украины ",- сказал он.

Салливан подчеркнул, что у США есть "существенные обязательства" по всему миру, которые "непосредственно касаются национальной безопасности и благосостояния людей в этой стране", и Америка выполнит эти обязательства.