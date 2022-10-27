Відповідь на застосування Росією ядерної зброї буде міжнародною, - глава Пентагону

У разі застосування Росією ядерної зброї компонентів у війні проти України Кремль отримає серйозну міжнародну відповідь.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Якщо це станеться (застосування росіянами ядерної зброї – ред.), ви побачите дуже серйозну відповідь з боку міжнародної спільноти", – заявив міністр оборони США.

Він підкреслив, що це питання є дуже важливим для світової спільноти, оскільки йдеться про ризик ядерного удару вперше за останні 70 років, і це потенційно може змінити ситуацію для світу в цілому.

"Навіть розмови про застосування такої зброї небезпечні та безвідповідальні", - додав Остін.