Відповідь на застосування Росією ядерної зброї буде міжнародною, - глава Пентагону

У разі застосування Росією ядерної зброї компонентів у війні проти України Кремль отримає серйозну міжнародну відповідь.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Якщо це станеться (застосування росіянами ядерної зброї – ред.), ви побачите дуже серйозну відповідь з боку міжнародної спільноти", – заявив міністр оборони США.
Він підкреслив, що це питання є дуже важливим для світової спільноти, оскільки йдеться про ризик ядерного удару вперше за останні 70 років, і це потенційно може змінити ситуацію для світу в цілому.
"Навіть розмови про застосування такої зброї небезпечні та безвідповідальні", - додав Остін.
Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що поки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування. Також він сказав, що лише натякав на можливий ядерний удар. Також США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.