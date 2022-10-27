Ответ на применение Россией ядерного оружия будет международным, - глава Пентагона

В случае применения Россией ядерного оружие компонентов в войне против Украины, Кремль получит серьезный международный ответ.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Если это произойдет (применение россиянами ядерного оружия – ред.), вы увидите очень серьезный ответ со стороны международного сообщества", – заявил министр обороны США.
Он подчеркнул, что этот вопрос очень важен для мирового сообщества, поскольку речь идет о риске ядерного удара впервые за последние 70 лет, и это потенциально может изменить ситуацию для мира в целом.
"Даже разговоры о применении такого оружия опасны и безответственны", - добавил Остин.
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что пока ядерное оружие существует, всегда будет опасность его применения. Также он сказал, что только намекал на возможный ядерный удар. Также США предупредили Путина о последствиях ядерного удара по Украине.
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