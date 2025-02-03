Канада і Мексика зміцнюватимуть відносини у зв'язку з митами Трампа
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяли зміцнювати міцні двосторонні відносини. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита проти цих країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
"Прем'єр-міністр Трюдо і президент Шейнбаум обговорили глибокі міжлюдські зв'язки, міцні торговельні та інвестиційні відносини між Канадою і Мексикою, а також важливість збереження конкурентоспроможності та процвітання Північної Америки", - йдеться на сайті канадського уряду.
Також там уточнюється, що політики говорили про запровадження американських тарифів проти країн, а також про посилення безпеки кордонів і боротьбу з виробництвом і поширенням нелегальних наркотиків.
Лідери домовилися продовжити працювати разом у сферах, що становлять спільний інтерес, і зміцнювати міцні двосторонні відносини між Канадою і Мексикою.
"Ми показуємо новій американській адміністрації, що вони мають сильного партнера в особі Канади, коли йдеться про підтримку безпеки кордонів, водночас наголошуючи, що не відступимо, і якщо тарифи буде запроваджено проти Канади, дамо відповідь", - сказав Трюдо.
Нагадаємо, що 2 лютого міністр фінансів Канади Домінік Леблан оприлюднив список американських товарів, які підпадають під тарифи. Таким чином Канада відповіла на введення Трампом 25%-го мита на канадський імпорт. До списку увійшли, зокрема, фрукти та овочі, молочні продукти, кава і чай, алкоголь, туалетний папір і багато іншого.
Детальніше про мита США проти Канади, Мексики та Китаю - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.