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Канада і Мексика зміцнюватимуть відносини у зв'язку з митами Трампа

Понеділок 03 лютого 2025 03:22
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Канада і Мексика зміцнюватимуть відносини у зв'язку з митами Трампа Фото: Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяли зміцнювати міцні двосторонні відносини. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита проти цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Прем'єр-міністр Трюдо і президент Шейнбаум обговорили глибокі міжлюдські зв'язки, міцні торговельні та інвестиційні відносини між Канадою і Мексикою, а також важливість збереження конкурентоспроможності та процвітання Північної Америки", - йдеться на сайті канадського уряду.

Також там уточнюється, що політики говорили про запровадження американських тарифів проти країн, а також про посилення безпеки кордонів і боротьбу з виробництвом і поширенням нелегальних наркотиків.

Лідери домовилися продовжити працювати разом у сферах, що становлять спільний інтерес, і зміцнювати міцні двосторонні відносини між Канадою і Мексикою.

"Ми показуємо новій американській адміністрації, що вони мають сильного партнера в особі Канади, коли йдеться про підтримку безпеки кордонів, водночас наголошуючи, що не відступимо, і якщо тарифи буде запроваджено проти Канади, дамо відповідь", - сказав Трюдо.

Нагадаємо, що 2 лютого міністр фінансів Канади Домінік Леблан оприлюднив список американських товарів, які підпадають під тарифи. Таким чином Канада відповіла на введення Трампом 25%-го мита на канадський імпорт. До списку увійшли, зокрема, фрукти та овочі, молочні продукти, кава і чай, алкоголь, туалетний папір і багато іншого.

Детальніше про мита США проти Канади, Мексики та Китаю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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