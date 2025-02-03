Канада и Мексика будут укреплять отношения в связи с пошлинами Трампа
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещали укреплять прочные двусторонние отношения. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины против этих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
"Премьер-министр Трюдо и президент Шейнбаум обсудили глубокие межчеловеческие связи, прочные торговые и инвестиционные отношения между Канадой и Мексикой, а также важность сохранения конкурентоспособности и процветания Северной Америки", - говорится на сайте канадского правительства.
Также там уточняется, что политики говорили о введении американских тарифов против стран, а также об усилении безопасности границ и борьбе с производством и распространением нелегальных наркотиков.
Лидеры договорились продолжить работать вместе в сферах, представляющих общий интерес, и укреплять прочные двусторонние отношения между Канадой и Мексикой.
"Мы показываем новой американской администрации, что они имеют сильного партнера в лице Канады, когда речь идет о поддержке безопасности границ, одновременно подчеркивая, что не отступим, и если тарифы будут введены против Канады, дадим ответ", - сказал Трюдо.
Напомним, что 2 февраля министр финансов Канады Доминик Леблан обнародовал список американских товаров, подпадающих под тарифы. Таким образом Канада ответила на введение Трампом 25%-й пошлины на канадский импорт. В список вошли, в частности, фрукты и овощи, молочные продукты, кофе и чай, алкоголь, туалетная бумага и многое другое.
Подробнее о пошлинах США против Канады, Мексики и Китая - читайте в материале РБК-Украина.
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