Відповідь Трампу: Канада вводить нові тарифи на товари зі США

Канада вводить мита на товари зі США

Мита вартуватимуть 27,6 мільярдів канадських доларів (19,9 мільярдів доларів США).

Нові заходи стали відповіддю на рішення США запровадити з 22 серпня 50% мито на канадські товари.

Одночасно уряд оголосив пакет підтримки для бізнесу та працівників на 7,5 млрд канадських доларів (5,4 мільярдів доларів США).

"Ми обрали захист канадців. Наші контрмита долар за долар, ставка за ставку, а також багатомільярдний пакет підтримки захистять працівників, фермерів, сім'ї та бізнес", - каже міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Розміри нових контрмит Канади тотожні американським тарифам та охоплять товари, на які США поширили мита.

Що в переліку мит

До переліку потраплять:

сталь,

молочна продукція,

побутова техніка,

сільськогосподарське обладнання,

целюлоза та папір,

електроніка.

Мита у 50% діятимуть, зокрема, для сталі та алюмінію, які раніше обкладалися канадським 25-відсотковим тарифом, а також меблів, одягу та взуття.

Ставка 25% застосовуватиметься до:

побутової техніки,

молочної продукції,

риби та морепродуктів,

окремих виробів зі сталі та алюмінію.

Водночас залишаються чинними канадські контрмита на американські товари, зокрема на автомобілі.