Ответ Трампу: Канада вводит новые тарифы на товары из США

Канада приняла дополнительные пошлины в размере 15%, 25% и 50% на американские товары. Их введут с 8 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства финансов Канады.
Пошлины будут стоить 27,6 миллиарда канадских долларов (19,9 миллиарда долларов США).
Новые мероприятия стали ответом на решение США ввести с 22 августа 50% пошлины на канадские товары.
Одновременно правительство объявило пакет поддержки для бизнеса и работников на 7,5 млрд. канадских долларов (5,4 миллиарда долларов США).
"Мы выбрали защиту канадцев. Наши контрпошлины доллар за доллар, ставка за ставку, а также многомиллиардный пакет поддержки защитят работников, фермеров, семьи и бизнес", - говорит министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Размеры новых контрпошлин Канады тождественны американским тарифам и охватят товары, на которые США распространили пошлины.
В список попадут:
Таможенные пошлины в 50% будут действовать, в частности, для стали и алюминия, которые раньше облагались канадским 25-процентным тарифом, а также мебели, одежды и обуви.
Ставка 25% будет применяться к:
В то же время остаются в силе канадские контрпошлины на американские товары, в том числе на автомобили.
Ранее РБК-Украина писало, что, по мнению Трампа, Канада стремится пользоваться всеми привилегиями американского штата, однако отказывается брать на себя соответствующие обязательства.
Также сообщалось, что одной из основных категорий, к которым относятся новые пошлины, стали автомобили и автозапчасти. Администрация США заявляет, что Канада применяет к американской автомобильной продукции необоснованные и дискриминационные торговые меры.
Кроме того, 25 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за новых импортных тарифов. Они считают, что Белый дом использует их как способ обойти решение Верховного суда и незаконно увеличить налоговую нагрузку на бизнес и граждан.