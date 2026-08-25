Ответ Трампу: Канада вводит новые тарифы на товары из США

Канада вводит пошлины на товары из США

Пошлины будут стоить 27,6 миллиарда канадских долларов (19,9 миллиарда долларов США).

Новые мероприятия стали ответом на решение США ввести с 22 августа 50% пошлины на канадские товары.

Одновременно правительство объявило пакет поддержки для бизнеса и работников на 7,5 млрд. канадских долларов (5,4 миллиарда долларов США).

"Мы выбрали защиту канадцев. Наши контрпошлины доллар за доллар, ставка за ставку, а также многомиллиардный пакет поддержки защитят работников, фермеров, семьи и бизнес", - говорит министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Размеры новых контрпошлин Канады тождественны американским тарифам и охватят товары, на которые США распространили пошлины.

Что в перечне пошлин

В список попадут:

сталь,

молочная продукция,

бытовая техника,

сельскохозяйственное оборудование,

целлюлоза и бумага,

электроника.

Таможенные пошлины в 50% будут действовать, в частности, для стали и алюминия, которые раньше облагались канадским 25-процентным тарифом, а также мебели, одежды и обуви.

Ставка 25% будет применяться к:

бытовой технике,

молочной продукции,

рыбе и морепродуктам,

отдельным изделиям из стали и алюминия.

В то же время остаются в силе канадские контрпошлины на американские товары, в том числе на автомобили.