Відповідь Пентагону: Австралія відмовилася заздалегідь відправляти війська в конфлікти

"Рішення про відправлення австралійських військ у той чи інший конфлікт ухвалюватиметься чинним урядом, не заздалегідь, а саме чинним урядом", - сказав Конрой.

У такий спосіб він фактично відповів на статтю Financial Times, де йшлося про те, що заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі тисне на Австралію і Японію з вимогою роз'яснити, якою буде їхня роль у разі війни США і Китаю за Тайвань.

Під час інтерв'ю Конрой окремо торкнувся теми Китаю, заявивши, що Австралія стурбована нарощуванням КНР ядерних і звичайних озброєнь. Він сказав, що країна хоче збалансованого Індо-Тихоокеанського регіону, де жодна країна не домінує.

"Китай прагне розмістити військову базу в регіоні, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб стати основним партнером з безпеки в регіоні, оскільки ми не вважаємо, що це оптимальне рішення для Австралії", - сказав він, маючи на увазі острови Тихого океану.

Також Reuters зазначає, що вже в неділю в Сіднейській гавані розпочнуться найбільші військові навчання Австралії за участю США, в яких візьмуть участь 30 тисяч військовослужбовців із 19 країн.

Навчання Talisman Sabre охоплять територію в 6500 км від австралійської території острова Різдва в Індійському океані до Коралового моря на східному узбережжі Австралії.

Конрой заявив, що, можливо, ВМС Китаю спостерігатимуть за навчаннями, щоб збирати інформацію, як це вже траплялося раніше.