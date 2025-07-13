Ответка Пентагону: Австралия отказалась заранее отправлять войска в конфликты

Австралия не будет заранее отправлять войска в какой-либо конфликт. Страна ставит во главу угла свой суверенитет и не обсуждает гипотезы.
Об этом заявил министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Решение об отправке австралийских войск в тот или иной конфликт будет приниматься действующим правительством, не заранее, а именно действующим правительством", - сказал Конрой.
Таким образом он фактически ответил на статью Financial Times, где говорилось, что заместитель главы Пентагона Элбридж Колби давит на Австралию и Японию с требованием разъяснить, какова будет их роль в случае войны США и Китая за Тайвань.
В ходе интервью Конрой отдельно коснулся темы Китая, заявив, что Австралия обеспокоена наращиванием КНР ядерных и обычных вооружений. Он сказал, что про страна хочет сбалансированного Индо-Тихоокеанского региона, где ни одна страна не доминирует.
"Китай стремится разместить военную базу в регионе, и мы прилагаем все усилия, чтобы стать основным партнером по безопасности в регионе, поскольку мы не считаем, что это оптимальное решение для Австралии", - сказал он, имея в виду острова Тихого океана.
Также Reuters отмечает, что уже в воскресенье в Сиднейской гавани начнутся крупнейшие военные учения Австралии с участием США, в которых примут участие 30 тысяч военнослужащих из 19 стран.
Учения Talisman Sabre охватят территорию в 6500 км от австралийской территории острова Рождества в Индийском океане до Кораллового моря на восточном побережье Австралии.
Конрой заявил, что, возможно, ВМС Китая будут наблюдать за учениями, чтобы собирать информацию, как это уже случалось раньше.
Напомним, что согласно материалу FT, США ведут с Австралией и Японией переговоры, пытаясь убедить их увеличить расходы на оборону на фоне угрозы Китая Тайваню.
И как пишет издание, просьба о принятии обязательств, связанных с войной за остров - является новым требованием со стороны Вашингтона.
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