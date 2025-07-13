Ответка Пентагону: Австралия отказалась заранее отправлять войска в конфликты

"Решение об отправке австралийских войск в тот или иной конфликт будет приниматься действующим правительством, не заранее, а именно действующим правительством", - сказал Конрой.

Таким образом он фактически ответил на статью Financial Times, где говорилось, что заместитель главы Пентагона Элбридж Колби давит на Австралию и Японию с требованием разъяснить, какова будет их роль в случае войны США и Китая за Тайвань.

В ходе интервью Конрой отдельно коснулся темы Китая, заявив, что Австралия обеспокоена наращиванием КНР ядерных и обычных вооружений. Он сказал, что про страна хочет сбалансированного Индо-Тихоокеанского региона, где ни одна страна не доминирует.

"Китай стремится разместить военную базу в регионе, и мы прилагаем все усилия, чтобы стать основным партнером по безопасности в регионе, поскольку мы не считаем, что это оптимальное решение для Австралии", - сказал он, имея в виду острова Тихого океана.

Также Reuters отмечает, что уже в воскресенье в Сиднейской гавани начнутся крупнейшие военные учения Австралии с участием США, в которых примут участие 30 тысяч военнослужащих из 19 стран.

Учения Talisman Sabre охватят территорию в 6500 км от австралийской территории острова Рождества в Индийском океане до Кораллового моря на восточном побережье Австралии.

Конрой заявил, что, возможно, ВМС Китая будут наблюдать за учениями, чтобы собирать информацию, как это уже случалось раньше.