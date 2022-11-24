Відповідь за обстріл Херсона. HIMARS накрили близько 10 цілей на лівому березі, - Арестович

Українські ракетні системи залпового вогню HIMARS відпрацювали близько 10 цілей на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Вчора було завдано масованого удару по цілях на лівому березі. Працювали HIMARS, близько 10 цілей були відпрацьовані... HIMARS не промахуються, ми ще підраховуємо результати, але підозрюю, що там стало дуже погано. І це зокрема відповідь за обстріл Херсона, серед іншого, серед планової роботи", - наголосив він.