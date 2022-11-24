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Відповідь за обстріл Херсона. HIMARS накрили близько 10 цілей на лівому березі, - Арестович

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Херсон, Четвер 24 листопада 2022 03:59
Відповідь за обстріл Херсона. HIMARS накрили близько 10 цілей на лівому березі, - Арестович Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Українські ракетні системи залпового вогню HIMARS відпрацювали близько 10 цілей на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Вчора було завдано масованого удару по цілях на лівому березі. Працювали HIMARS, близько 10 цілей були відпрацьовані... HIMARS не промахуються, ми ще підраховуємо результати, але підозрюю, що там стало дуже погано. І це зокрема відповідь за обстріл Херсона, серед іншого, серед планової роботи", - наголосив він.

Нагадаємо, в результаті обстрілів Херсона 22 листопада загинули троє людей, також повідомлялося про постраждалих.

Крім того, вчора в ході обстрілу звільненого міста загинув чоловік похилого віку.

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