Ответ за обстрел Херсона. HIMARS накрыли порядка 10 целей на левом берегу, - Арестович
Украинские ракетные системы залпового огня HIMARS отработали порядка 10 целей на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Вчера был нанесен массированный удар по целям на левом берегу. Работали HIMARS, порядка 10 целей были отработаны… HIMARS не промахиваются, мы еще подсчитываем результаты, но подозреваю, что там стало очень плохо. И это в частности ответ за обстрел Херсона, среди прочего, среди плановой работы", - отметил он.
Напомним, в результате обстрелов Херсона 22 ноября погибли три человека, также сообщалось о пострадавших.
Кроме того, вчера в ходе обстрела освобожденного города погиб пожилой мужчина.
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