Як повідомили у місцевій поліції, у ніч на п'ятницю над російським посольством у західній частині Кунгсхольмен у Стокгольмі пролетів безпілотник. З дрона скинули на територію дипломатичної установи кольорову фарбу. Охоронці посольства підняли тривогу о 02:15 ночі за місцевим часом.

"Ми підняли гелікоптер на пошуки дрона, але не змогли його знайти. Ми поговорили з працівником посольства, який підтвердив, що було скинуто фарбу", - розповів речник поліції Стокгольма Матс Ерікссон.

Наразі відомо, що інцидент було кваліфіковано як вандалізм, однак це може бути не єдиний випадок.

Що передувало

Днями невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві. Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.

Ризики війни НАТО та РФ

Україна та низка західних країн вважають, що Росія може розпочати війну проти НАТО. У Києві припускають, що Кремль може націлитися на Польщу або країни Балтії.

За оцінками естонської розвідки, Росія вже готується до нового військового конфлікту, який може початися протягом найближчих десяти років. У Німеччині прогнозують, що Москва може розпочати агресію проти НАТО вже у 2029 році.