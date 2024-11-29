Відповідь на напад у Москві? У Швеції безпілотник скинув фарбу на посольство РФ

Невідомі напали на посольство Російської Федерації у Стокгольмі, Швеція. Вони скинули з безпілотника фарбу на будівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.
Як повідомили у місцевій поліції, у ніч на п'ятницю над російським посольством у західній частині Кунгсхольмен у Стокгольмі пролетів безпілотник. З дрона скинули на територію дипломатичної установи кольорову фарбу. Охоронці посольства підняли тривогу о 02:15 ночі за місцевим часом.
"Ми підняли гелікоптер на пошуки дрона, але не змогли його знайти. Ми поговорили з працівником посольства, який підтвердив, що було скинуто фарбу", - розповів речник поліції Стокгольма Матс Ерікссон.
Наразі відомо, що інцидент було кваліфіковано як вандалізм, однак це може бути не єдиний випадок.
Днями невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві. Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.
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