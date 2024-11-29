Ответ на нападение в Москве? В Швеции беспилотник сбросил краску на посольство РФ

Неизвестные напали на посольство Российской Федерации в Стокгольме, Швеция. Они сбросили с беспилотника краску на здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.
Как сообщили в местной полиции, в ночь на пятницу над российским посольством в западной части Кунгсхольмен в Стокгольме пролетел беспилотник. С дрона сбросили на территорию дипломатического учреждения цветную краску.
"Мы подняли вертолет на поиски дрона, но не смогли его найти. Мы поговорили с работником посольства, который подтвердил, что была сброшена краска", - рассказал спикер полиции Стокгольма Матс Эрикссон.
Пока известно, что инцидент был квалифицирован как вандализм, однако это может быть не единственный случай.
На днях неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве. Группа применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия они были задержаны местной полицией.
Украина и ряд западных стран считают, что Россия может вступить в войну против НАТО. В Киеве предполагают, что Кремль может нацелиться на Польшу или страны Балтии.
По оценкам эстонской разведки, Россия уже готовится к новому военному конфликту, который может начаться в ближайшие десять лет. В Германии прогнозируют, что Москва может начать агрессию против НАТО уже в 2029 году.
Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны блока должны изменить траекторию войны России против Украины.
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