Відповідь на мита Трампа? Німеччина може підняти ціни на оренду баз США, - The Times

Німеччина придумала, як відповісти на можливе введення нових десятивідсоткових мит президентом США Дональдом Трампом нібито за перешкоджання приєднанню Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За даними The Times, німецький уряд готовий значно підвищити для Сполучених Штатів плату за оренду військових баз на території Німеччини.
Окрім того, як повідомляє видання, берлінські чиновники були вражені повідомленнями про те, що вони можуть витіснити американських військових з деяких американських баз на німецькій території, таких як Рамштайн і Штутгарт, які є важливими для Вашингтона для проектування сили в Африці та на Близькому Сході.
Одне джерело The Times заперечило, що це можливо, але заявило, що Німеччина може значно збільшити орендну плату, яку вона стягує за використання цих об'єктів.
Так само залишається малоймовірним, що окремі європейські країни заблокують доступ Америки до ключових ресурсів своїх економік, таких як данський інсулін, фінські криголами або нідерландські технології виробництва мікрочіпів.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вводить мита проти низки європейських країн доти, доки Вашингтон не зможе купити Гренландію. Тарифи підвищуватимуться у два етапи.
За його словами, починаючи з 1 лютого 2026 року, з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів та Фінляндії стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів.
З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії.
Трамп додав, що США намагаються здійснити цю угоду вже понад 150 років, проте Данія завжди відмовлялася. Він стверджує, що у зв'язку з системою ПРО "Золотий купол" та інших наступальних і оборонних озброєнь, необхідність придбання острова особливо важлива.