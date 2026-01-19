Ответ на пошлины Трампа? Германия может поднять цены на аренду баз США, - The Times

Германия придумала, как ответить на возможное введение новых десятипроцентных пошлин президентом США Дональдом Трампом якобы за препятствование присоединению Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По данным The Times, немецкое правительство готово значительно повысить для Соединенных Штатов плату за аренду военных баз на территории Германии.
Кроме того, как сообщает издание, берлинские чиновники были поражены сообщениями о том, что они могут вытеснить американских военных из некоторых американских баз на немецкой территории, таких как Рамштайн и Штутгарт, которые являются важными для Вашингтона для проектирования силы в Африке и на Ближнем Востоке.
Один источник The Times отрицал, что это возможно, но заявил, что Германия может значительно увеличить арендную плату, которую она взимает за использование этих объектов.
Так же остается маловероятным, что отдельные европейские страны заблокируют доступ Америки к ключевым ресурсам своих экономик, таким как датский инсулин, финские ледоколы или нидерландские технологии производства микрочипов.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вводит пошлины против ряда европейских стран до тех пор, пока Вашингтон не сможет купить Гренландию. Тарифы будут повышаться в два этапа.
По его словам, начиная с 1 февраля 2026 года, с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься 10% пошлина на все товары, которые будут отправляться в Соединенные Штаты.
С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии.
Трамп добавил, что США пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет, однако Дания всегда отказывалась. Он утверждает, что в связи с системой ПРО "Золотой купол" и других наступательных и оборонительных вооружений, необходимость приобретения острова особенно важна.