Ответ на пошлины Трампа? Германия может поднять цены на аренду баз США, - The Times

Германия придумала, как ответить на возможное введение новых десятипроцентных пошлин президентом США Дональдом Трампом якобы за препятствование присоединению Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По данным The Times, немецкое правительство готово значительно повысить для Соединенных Штатов плату за аренду военных баз на территории Германии.

Кроме того, как сообщает издание, берлинские чиновники были поражены сообщениями о том, что они могут вытеснить американских военных из некоторых американских баз на немецкой территории, таких как Рамштайн и Штутгарт, которые являются важными для Вашингтона для проектирования силы в Африке и на Ближнем Востоке.

Один источник The Times отрицал, что это возможно, но заявил, что Германия может значительно увеличить арендную плату, которую она взимает за использование этих объектов.

Так же остается маловероятным, что отдельные европейские страны заблокируют доступ Америки к ключевым ресурсам своих экономик, таким как датский инсулин, финские ледоколы или нидерландские технологии производства микрочипов.