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Відповідь КНДР. Японія та США сьогодні можуть провести повітряні навчання, - ЗМІ

Фото: Японія та США планують провести повітряні навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Японія та США можуть провести спільні повітряні навчання. Це стане відповіддю на запуск балістичної ракети у Північній Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японський телеканал FNN.

Видання, посилаючись на інформовані джерела, зазначає, що у навчаннях візьмуть участь винищувачі повітряних сил Японії та бомбардувальники США.

За попередньою інформацією, навчання можуть пройти сьогодні у другій половині дня. Проте все залежить від погодних умов.

Нагадаємо, сьогодні КНДР запустила балістичну ракету у напрямку західного узбережжя Японії. Влада Японії припускає, що це була одна з найбільших ракет в історії КНДР. Дальність її польоту становить 14 тисяч км, тобто ракета могла досягти материкової частини США.

Пізніше у Північній Кореї заявили, що випробовували міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15.

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