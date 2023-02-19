У КНДР підтвердили пуск ракети та назвали її непереборною ядерною контратакою

Влада КНДР підтвердила, що напередодні випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15 під час навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Навчання щодо раптового пуску ракети є фактичним доказом послідовних зусиль стратегічних ядерних сил КНДР щодо здійснення смертельної ядерної контратаки за силами супротивника у разі потреби", - йдеться в офіційному повідомленні.

Державне інформаційне агентство повідомило, що ракета пролетіла 989 ​​км за 4015 секунд, досягнувши максимальної висоти 5768 км, перш ніж точно вразити задану область у відкритих водах. Балістичну ракету Hwasong-15 вперше випробували у 2017 році.

Запуск під керівництвом Головного ракетного управління був проведений відповідно до наказу про екстрену бойову готовність, за яким пішов письмовий наказ Кім Чен Ына.