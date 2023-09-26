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Відповідь Китаю на агресію Росії має вирішальний вплив на відносини з ЄС, - єврокомісар

Фото: Валдіс Домбровскіс, виконавчий віце-президента Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Відносини Китаю з Євросоюзом залежать від позиції Пекіна щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса у Пекіні.

"Я передав китайському керівництву деякі ключові повідомлення, які є життєво важливими для наших відносин. Зокрема, я дуже чітко зазначив, що відповідь на агресію Росії проти України є не просто пріоритетом ЄС - це вирішальний чинник практично у всіх пріоритетах ЄС на даний момент", - зазначив Домбровскіс.

Він нагадав, що Євросоюз вважає агресію Росії непровокованою, невиправданою, незаконною та варварською.

Домбровскіс наголосив, що війна створює нові світові кризи і через неї, зокрема, зростають ціни на продовольство та енергію.

"У цьому контексті нам дуже складно зрозуміти позицію Китаю. Саботаж Росією експорту зерна з України підриває продовольчу безпеку, завдаючи найбільших збитків країнам, що розвиваються, у тому числі й Китаю, для якого продовольча безпека має велике значення. Війна також послаблює світову економіку, що негативно впливає на Китай", - додав єврокомісар.

Він уточнив, що позиція Китаю впливає на імідж країни не лише серед європейських споживачів, а й компаній.

"Більше третини компаній Євросоюзу в цій країні зазначили, що позиція Китаю щодо війни робить його менш привабливою для інвестицій. Відповідь Китаю та його внесок у врегулювання війни надзвичайно важливі для нас", - додав Домбровскіс.

Позиція Китаю щодо війни

Нагадаємо, Китай відмовляється засуджувати повномасштабне вторгнення російських окупантів до України. При цьому він продовжує активну торгівлю та співпрацю з країною-агресором.

Також китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до російського диктатора Володимира Путіна навесні 2023 року.

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