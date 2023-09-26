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Ответ Китая на агрессию России имеет решающее влияние на отношения с ЕС, - еврокомиссар

Фото: Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президента Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Отношения Китая с Евросоюзом зависят от позиции Пекина по войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса в Пекине.

"Я передал китайскому руководству некоторые ключевые сообщения, которые жизненно важны для наших отношений. В частности, я очень четко отметил, что ответ на агрессию России против Украины является не просто приоритетом ЕС - это решающий фактор практически во всех приоритетах ЕС на данный момент", - отметил Домбровскис. 

Он напомнил, что Евросоюз считает агрессию России неспровоцированной, неоправданной, незаконной и варварской. 

Домбровскис подчеркнул, что война создает новые мировые кризисы и из-за нее, в частности, растут цены на продовольствие и энергию. 

"В этом контексте нам очень сложно понять позицию Китая. Саботаж Россией экспорта зерна из Украины подрывает продовольственную безопасность, нанося наибольший ущерб развивающимся странам, в том числе и Китаю, для которого продовольственная безопасность имеет большое значение. Война также ослабляет мировую экономику, что негативно влияет на Китай", - добавил еврокомиссар. 

Он уточнил, что позиция Китая влияет на имидж страны не только среди европейских потребителей, но и компаний. 

"Более трети компаний Евросоюза в этой стране отметили, что позиция Китая по отношению к войне делает его менее привлекательным для инвестиций. Ответ Китая и его вклад в урегулирование войны чрезвычайно важны для нас", - добавил Домбровскис. 

Позиция Китая по войне

Напомним, Китай отказывается осуждать полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину. При этом он продолжает активную торговлю и сотрудничество со страной-агрессором. 

Также китайский лидер Си Цзиньпин приезжал к российскому диктатору Владимиру Путину весной 2023 года

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