Відповідь на дії КНДР. США та Південна Корея проводять спільні морські навчання

Навчання почались на наступний день після того, як Північна Корея випробувала балістичну ракету малої дальності.

Повідомляється, що навчання, які триватимуть чотири дні, спрямовані на те, щоб продемонструвати потужну рішучість союзників реагувати на провокації КНДР та покращити їхню здатність проводити спільні військово-морські операції.

Для участі в навчаннях було мобілізовано понад 20 кораблів ВМС США та Південної Кореї, у тому числі атомний авіаносець USS Ronald Reagan, американський крейсер, південнокорейський та американський есмінці. У навчаннях також візьмуть участь американські та південнокорейські винищувачі та гелікоптери.

Це будуть перші подібні спільні навчання за участю американського авіаносця поблизу півострова з 2017 року.