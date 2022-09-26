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Ответ на действия КНДР. США и Южная Корея проводят совместные морские учения

Фото: США и Южная Корея проводят морские военные учения (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

США начали совместные учения с Южной Кореей у восточного побережья Корейского полуострова в рамках своих первых подобных учений за пять лет. В учениях принимают участие американская авианосная группа и корейские корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Учения стартовали на следующий день после того, как Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности.

Сообщается, что учения, которые продлятся четыре дня, направлены на то, чтобы продемонстрировать мощную решимость союзников реагировать на провокации КНДР и улучшить их способность проводить совместные военно-морские операции.

Для участия в учениях были мобилизованы более 20 кораблей ВМС США и Южной Кореи, в том числе атомный авианосец USS Ronald Reagan, американский крейсер, южнокорейский и американский эсминцы. В учениях также примут участие американские и южнокорейские истребители и вертолеты.

Это будут первые подобные совместные учения с участием американского авианосца вблизи полуострова с 2017 года.

Ранее мы писали, что Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США и стремится предотвратить приход иностранных сил на помощь Тайваню в случае войны.

Также сообщалось, что Китай недавно провел военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея