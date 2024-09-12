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"Відповідь буде швидкою": ЄС готує санкції проти Ірану за постачання РФ балістичних ракет

Фото: речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз розпочав підготовку нових санкцій проти Ірану. Вони будуть частиною відповіді ЄС на постачання Росії іранських балістичних ракет.

Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Він нагадав, що ЄС був дуже чітким щодо наслідків для Ірану за постачання ракет Росії ще під час Європейської ради у березні.

"Тоді у висновках лідери ЄС наголосили: якщо така інформація буде підтверджена, це матиме прямі наслідки. Це потягне швидкі дії від ЄС у координації з міжнародними партнерами, що передбачатимуть запровадження суттєвих обмежувальних заходів проти Ірану", - сказав Стано.

За його словами, Росія намагається отримати більше зброї від третіх країн для ведення війни проти України. Таким чином, своїми постачаннями Іран сприяє ескалації війни.

Стано зазначив, що високий представник ЄС Жозеп Боррель під час численних контактів з іранськими колегами застерігав щодо передачі Росії балістичних ракет.

"Оскільки Іран робить це, буде відповідь, і вона буде швидкою. Європейський Союз і високий представник Боррель вже надали країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів, які будуть частиною відповіді ЄС", - наголосив речник.

Іран передав ракети Росії

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. Проте Тегеран заперечив цю інформацію.

Днями у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

А 10 вересня у США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

Додамо санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії вже ввели США. Після цього в Ірані зробили цинічну заяву.

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