"Відповідь буде швидкою": ЄС готує санкції проти Ірану за постачання РФ балістичних ракет

Він нагадав, що ЄС був дуже чітким щодо наслідків для Ірану за постачання ракет Росії ще під час Європейської ради у березні.

"Тоді у висновках лідери ЄС наголосили: якщо така інформація буде підтверджена, це матиме прямі наслідки. Це потягне швидкі дії від ЄС у координації з міжнародними партнерами, що передбачатимуть запровадження суттєвих обмежувальних заходів проти Ірану", - сказав Стано.

За його словами, Росія намагається отримати більше зброї від третіх країн для ведення війни проти України. Таким чином, своїми постачаннями Іран сприяє ескалації війни.

Стано зазначив, що високий представник ЄС Жозеп Боррель під час численних контактів з іранськими колегами застерігав щодо передачі Росії балістичних ракет.

"Оскільки Іран робить це, буде відповідь, і вона буде швидкою. Європейський Союз і високий представник Боррель вже надали країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів, які будуть частиною відповіді ЄС", - наголосив речник.