Відповідь на атаки РФ. Чого чекати від засідання Ради Україна-НАТО

Надзвичайне засідання за запитом України

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг скликав засідання Ради Україна-НАТО на середу, 10 січня.

Зустріч на рівні послів у Брюсселі є позаплановою. Її ініціювала українська сторона через ракетні та дронові обстріли мирних міст, які армія РФ активізувала останніми тижнями.

В НАТО рішуче засудили атаки окупантів, назвавши їх "черговою демонстрацією спроб Путіна зламати рішучість України", але запевнили, що "йому це не вдасться".

"Альянс продовжує підтримувати право України на самооборону від агресивної війни Росії. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – йшлося в повідомленні пресслужби НАТО після нещодавніх ворожих обстрілів українських міст.

Очікування від зустрічі

Ключовою темою засідання має стати посилення спроможностей протиповітряної оборони України. Такі очікування висловив очільник МЗС Дмитро Кулеба та додав, що йдеться як про сучасні системи, так і боєприпаси для них.

"Забезпечення регулярних поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та інших є головним пріоритетом, який має бути завершено сьогодні, не завтра. Крім того, чим успішніша протиповітряна оборона України, тим менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО", – наголосив міністр.

Напередодні Кулеба заявив, що зустріч Ради є "важливим сигналом" євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

Зі свого боку в Альянсі зауважили, що "союзники надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони, та мають намір і далі зміцнювати її захист".

Зазначимо, після масованих атак РФ наприкінці грудня-початку січня низка лідерів країн Альянсу закликали до посилення військової допомоги Україні та зміцнення ППО.

Зокрема очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати ЗСУ ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території країни-агресора та посилити санкції проти РФ.

Що таке Рада Україна-НАТО

Формат Ради Україна-НАТО був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023, як один із кроків на шляху до вступу нашої країни в Північноатлантичний альянс.

Нова платформа співпраці замінила Комісію Україна-НАТО, яка існувала з 1997 року, та відкрила більш широкі можливості для співпраці.

Під час засідань Ради відбуваються взаємні консультації, ухвалення рішень, а також цей формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО.

У складі Ради українська сторона та члени Альянсу засідають як рівні. Зустрічі можуть проходити на різних рівнях – держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони, послів, або у військовому форматі.

Скликати засідання Ради для кризових консультацій можуть всі країни-учасниці, зокрема й Україна. Це й відрізняє нову платформу від формату Комісії.

Інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО відбулося 12 липня 2023 на саміті в Литві на рівні глав держав і урядів. У ньому брав участь президент Володимир Зеленський.

Фото: саміт у Вільнюсі, де започаткували Раду Україна-НАТО (Getty Images)

Підсумки минулого засідання

29 листопада в Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Воно було першим у такому форматі.

Союзники зустрілися, щоб обговорити реформи, які Києву треба провести для вступу в Альянс, та подальшу військову підтримку. Українська делегація на засіданні представила річну національну програму з переліком реформ, що наближають членство.

За підсумками зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "Україна є набагато ближчою до НАТО ніж будь-коли". Він повідомив, що Альянс надав рекомендації українській стороні щодо первинних реформ, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людини. Також Столтенберг наголосив на необхідності змін в українському законодавстві, у сфері безпеки та модернізації розвідувальних структур.

Під час засідання Ради країни НАТО схвалили програму допомоги Україні на 2024 рік. Вона включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію для переходу України від радянських на стандарти НАТО, щоб досягти повної сумісності з силами Альянсу.