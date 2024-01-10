Ответ на атаки РФ. Чего ждать от заседания Совета Украина-НАТО

Чрезвычайное заседание по запросу Украины

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг созвал заседание Совета Украина-НАТО на среду, 10 января.

Встреча на уровне послов в Брюсселе будет внеплановой. Ее инициировала украинская сторона из-за ракетных и дроновых обстрелов мирных городов, которые армия РФ активизировала в последние недели.

В НАТО решительно осудили атаки оккупантов, назвав их "очередной демонстрацией попыток Путина сломить решимость Украины", но заверили, что "ему это не удастся".

"Альянс продолжает поддерживать право Украины на самооборону от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – говорилось в сообщении пресс-службы НАТО после недавних обстрелов украинских городов.

Ожидания от встречи

Ключевой темой заседания должно стать усиление возможностей противовоздушной обороны Украины. Такие ожидания выразил глава МИД Дмитрий Кулеба и добавил, что речь идет как о современных системах, так и о боеприпасах для них.

"Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО", – подчеркнул министр.

Накануне Кулеба заявил, что встреча Совета является "важным сигналом" евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.

Со своей стороны в Альянсе отметили, что "союзники предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и намерены и дальше укреплять ее защиту".

Стоит отметить, после массированных атак РФ в конце декабря-начале января ряд лидеров стран Альянса призвали к усилению военной помощи Украине и укреплению ПВО.

В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать ВСУ ракеты большой дальности для ликвидации пусковых установок на территории страны-агрессора и ужесточить санкции против РФ.

Что такое Совет Украина-НАТО

Формат Совета Украина-НАТО был создан по итогам саммита в Вильнюсе летом 2023 как один из шагов на пути к вступлению нашей страны в Североатлантический альянс.

Новая платформа сотрудничества заменила существовавшую с 1997 года Комиссию Украина-НАТО и открыла более широкие возможности для сотрудничества.

В ходе заседаний Совета проходят взаимные консультации, принятие решений, а также этот формат служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО.

В составе Совета украинская сторона и члены Альянса заседают как равные. Встречи могут проходить на разных уровнях – государств и правительств, министров иностранных дел и обороны, послов или в военном формате.

Созывать заседания Совета для кризисных консультаций могут все страны-участницы, в том числе и Украина. Это отличает новую платформу от формата Комиссии.

Инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО состоялось 12 июля 2023 на саммите в Литве на уровне глав государств и правительств. В нем принимал участие президент Владимир Зеленский.

Фото: саммит в Вильнюсе, где основали Совет Украина-НАТО (Getty Images)

Итоги прошлого заседания

29 ноября в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Оно было первым в таком формате.

Союзники встретились, чтобы обсудить реформы, которые Киеву нужно осуществить для вступления в Альянс. Украинская делегация на заседании представила годовую национальную программу с перечнем реформ, приближающих членство.

По итогам встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина намного ближе к НАТО, чем когда-либо". Он сообщил, что Альянс предоставил рекомендации украинской стороне по первичным реформам, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав человека. Также Столтенберг отметил необходимость изменений в украинском законодательстве, в сфере безопасности и модернизации разведывательных структур.

В ходе заседания Совета НАТО одобрило программу помощи Украине на 2024 год. Она включает энергетическую безопасность, инновации и взаимодействие для перехода Украины от советских на стандарты НАТО для достижения полной совместимости с силами Альянса.