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"Відплата невідворотна": в Маріуполі партизани почали маркувати домівки колаборантів

Фото: в Маріуполі партизани маркують домівки колаборантів
Автор: Антон Малиновський

Партизани з Маріупольського руху спротиву перейшли до тактики маркування окупаційних військ та колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, члени підпілля використовують в якості відмітки українську літеру "Ї", наносячи її, наприклад, на ворота перед домівками колаборантів.

"Нагадування, що Маріуполь - Україна, а відплата - невідворотна. Чергова "Ї" з’явилась на подвір'ї одного з колаборантів керівної ланки. Далі буде", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти створили гуманітарну катастрофу і тепер показово роздають "безкоштовний хліб", знімаючи це на камери.

Також нещодавно стало відомо, що вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії складає до 14,5 мільярдів доларів.

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