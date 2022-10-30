"Відплата невідворотна": в Маріуполі партизани почали маркувати домівки колаборантів

Партизани з Маріупольського руху спротиву перейшли до тактики маркування окупаційних військ та колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, члени підпілля використовують в якості відмітки українську літеру "Ї", наносячи її, наприклад, на ворота перед домівками колаборантів.

"Нагадування, що Маріуполь - Україна, а відплата - невідворотна. Чергова "Ї" з’явилась на подвір'ї одного з колаборантів керівної ланки. Далі буде", - написав Андрющенко.