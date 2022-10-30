"Возмездие неотвратимо": в Мариуполе партизаны начали маркировать дома коллаборантов

Партизаны из Мариупольского движения сопротивления перешли к тактике маркировки оккупационных войск и коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, члены подполья используют в качестве отметки украинскую букву "Ї", нанося ее, например, на ворота перед домами коллаборантов.

"Напоминание, что Мариуполь - Украина, а возмездие - неотвратимо. Очередная "Ї" появилась во дворе одного из коллаборантов руководящего звена. Продолжение следует", - написал Андрющенко.