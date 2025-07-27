Відплата за корупційний скандал НАБУ та САП не забарилась: ЄС жорстко карає Україну

Євросоюз тимчасово призупинив надання Україні фінансової допомоги обсягом $1,7 мільярда через занепокоєння станом реформ у сфері боротьби з корупцією.

Ці кошти є частиною масштабного пакета підтримки для України на суму €50 мільярдів, який був затверджений ЄС для сприяння макрофінансовій стабільності, відновленню країни та впровадженню реформ. Однак доступ до частини цих коштів був обумовлений досягненням конкретних реформаторських цілей - так званих "етапів прогресу".

Серед невиконаних умов - призначення суддів до Вищого антикорупційного суду, який є ключовою інституцією в системі боротьби з високопосадовою корупцією в Україні. ЄС також висловлює занепокоєння щодо прозорості процесів і загального темпу реформ у сфері правосуддя.

Допомога може бути відновлена

Європейські та G7-лідери наполягають на тому, що незалежність антикорупційних інституцій є фундаментальною для збереження підтримки і руху України до ЄС.

Таким чином, якщо українська влада виконає вимоги щодо реформ, зокрема призначить незалежних суддів та забезпечить ефективну роботу антикорупційних органів, то вказані кошти можуть бути надані вже в наступних етапах.

Європейські чиновники підкреслюють, що підтримка України залишається пріоритетом для ЄС, особливо в умовах триваючої війни, однак водночас наполягають на необхідності дотримання високих стандартів управління, прозорості та верховенства права.