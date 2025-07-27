Возмездие за коррупционный скандал НАБУ и САП не заставило себя ждать: ЕС жестко наказывает Украину

Евросоюз временно приостановил предоставление Украине финансовой помощи объемом $1,7 миллиарда из-за беспокойства состоянием реформ в сфере борьбы с коррупцией.

Эти средства являются частью масштабного пакета поддержки для Украины на сумму €50 миллиардов, который был утвержден ЕС для содействия макрофинансовой стабильности, восстановлению страны и внедрению реформ. Однако доступ к части этих средств был обусловлен достижением конкретных реформаторских целей - так называемых "этапов прогресса".

Среди невыполненных условий - назначение судей в Высший антикоррупционный суд, который является ключевым институтом в системе борьбы с высокопоставленной коррупцией в Украине. ЕС также выражает обеспокоенность относительно прозрачности процессов и общего темпа реформ в сфере правосудия.

Помощь может быть возобновлена

Европейские и G7-лидеры настаивают на том, что независимость антикоррупционных институтов является фундаментальной для сохранения поддержки и движения Украины в ЕС.

Таким образом, если украинская власть выполнит требования по реформам, в частности назначит независимых судей и обеспечит эффективную работу антикоррупционных органов, то указанные средства могут быть предоставлены уже в следующих этапах.

Европейские чиновники подчеркивают, что поддержка Украины остается приоритетом для ЕС, особенно в условиях продолжающейся войны, однако одновременно настаивают на необходимости соблюдения высоких стандартов управления, прозрачности и верховенства права.