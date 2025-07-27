Возмездие за коррупционный скандал НАБУ и САП не заставило себя ждать: ЕС жестко наказывает Украину

ЕС временно приостановил предоставление Украине $1,7 млрд помощи из-за невыполнения ключевых антикоррупционных реформ. Финансирование может быть возобновлено, если Киев выполнит условия, в частности по формированию специализированного антикоррупционного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Евросоюз временно приостановил предоставление Украине финансовой помощи объемом $1,7 миллиарда из-за беспокойства состоянием реформ в сфере борьбы с коррупцией.
Эти средства являются частью масштабного пакета поддержки для Украины на сумму €50 миллиардов, который был утвержден ЕС для содействия макрофинансовой стабильности, восстановлению страны и внедрению реформ. Однако доступ к части этих средств был обусловлен достижением конкретных реформаторских целей - так называемых "этапов прогресса".
Среди невыполненных условий - назначение судей в Высший антикоррупционный суд, который является ключевым институтом в системе борьбы с высокопоставленной коррупцией в Украине. ЕС также выражает обеспокоенность относительно прозрачности процессов и общего темпа реформ в сфере правосудия.
Европейские и G7-лидеры настаивают на том, что независимость антикоррупционных институтов является фундаментальной для сохранения поддержки и движения Украины в ЕС.
Таким образом, если украинская власть выполнит требования по реформам, в частности назначит независимых судей и обеспечит эффективную работу антикоррупционных органов, то указанные средства могут быть предоставлены уже в следующих этапах.
Европейские чиновники подчеркивают, что поддержка Украины остается приоритетом для ЕС, особенно в условиях продолжающейся войны, однако одновременно настаивают на необходимости соблюдения высоких стандартов управления, прозрачности и верховенства права.
Решение ЕС стало завершением напряженной недели для президента Украины Владимира Зеленского. Сначала он добился принятия законопроекта, который ограничивал независимость двух ключевых антикоррупционных органов, что вызвало волну критики как со стороны иностранных партнеров, так и среди украинцев.
Впоследствии президент изменил позицию и предложил новый законопроект, который должен вернуть независимость этим учреждениям. Так, 24 июля, Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращении влияния России на антикоррупционные органы.
Этим документом предусмотрено, что сотрудники НАБУ, и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.
Это частично успокоило общественные протесты, однако не повлияло на решение ЕС, которое уже было принято в соответствии с предыдущими замечаниями и рекомендациями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.