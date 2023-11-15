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Видовищний слемданк дебютанта сезону не врятував "Детройт": момент дня в НБА

Фото: Осар Томпсон не помітив спротиву опонента (cbssports.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Детройт Пістонз" Осар Томпсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

20-річний американець вразив епізодом у третій чверті протистояння з "Атлантою". Проспект отримав передачу Каннінгема через півмайданчика, увійшов до зони атаки та з-під Капели ззовні легко поклав однією рукою згори.

Старань Томпсона та інших, однак, не вистачило для успіху на домашній арені. "Детройт" поступився "Гокс" (120:126) і продовжив серію поразок до дев'яти матчів. "Пістонз" – безнадійний аутсайдер Східної конференції НБА з рекордом 2:10.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Атланти" Деджонте Мюррей. Він оформив дабл-дабл (32 очки, 5 підбирань, 10 передач). Натомість Томпсон став другим бомбрадиром "Детройта" (21 пункт).

Хто такий Осар Томпсон

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні не виступав заради Overtime Elite. На драфті НБА-2023 обраний "Пістонз" під п'ятим номером.

Дебютував на рівні асоціації наприкінці жовтня. Став наймолодшим баскетболістом в історії змагань з п'ятьма блокшотами в прем'єрному матчі на рівні НБА. Поєдинок проти "Атланти" ознаменувався новим персональним рекордом результативності американця.

Брат-близнюк – Амен Томпсон – був обраний "Г'юстоном" четвертим на цьогорічному драфті. Вони почали займатися баскетболом у 7 років під орудою батька, а спортивним ідолом близнюків став Леброн Джеймс.

До слова, напередодні оборонець "Нікс" Гарт очолив хіт-парад моментів із трюком проти "Бостона".

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