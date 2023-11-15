Зрелищный слэм-данк дебютанта сезона не спас "Детройт": момент дня в НБА

20-летний американец поразил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Атлантой". Проспект получил передачу Каннингема через полплощадки, вошел в зону атаки и из-под Капелы внешне легко положил одной рукой сверху.

Стараний Томпсона и других, однако, не хватило для успеха на домашней арене. "Детройт" уступил "Хокс" (120:126) и продолжил серию поражений до девяти матчей. "Пистонс" – безнадежный аутсайдер Восточной конференции НБА с рекордом 2:10.

Самым результативным в поединке стал защитник "Атланты" Деджонте Мюррей. Он оформил дабл-дабл (32 очка, 5 подборов, 10 передач). В то же время Томпсон стал вторым бомбрадиром "Детройта" (21 пункт).

Кто такой Осар Томпсон

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне не выступал ради Overtime Elite. На драфте НБА-2023 выбран "Пистонс" под пятым номером.

Дебютировал на уровне ассоциации в конце октября. Стал самым молодым баскетболистом в истории соревнований с пятью блок-шотами в премьерном матче на уровне НБА. Поединок против "Атланты" ознаменовался новым персональным рекордом результативности американца.

Брат-близнец – Амен Томпсон – был выбран "Хьюстоном" четвертым на драфте этого года. Они начали заниматься баскетболом в 7 лет под руководством отца, а спортивным идолом близнецов стал Леброн Джеймс.