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Зрелищный слэм-данк дебютанта сезона не спас "Детройт": момент дня в НБА

Фото: Осар Томпсон не заметил сопротивления оппонента (cbssports.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Детройт Пистонс" Осар Томпсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

20-летний американец поразил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Атлантой". Проспект получил передачу Каннингема через полплощадки, вошел в зону атаки и из-под Капелы внешне легко положил одной рукой сверху.

Стараний Томпсона и других, однако, не хватило для успеха на домашней арене. "Детройт" уступил "Хокс" (120:126) и продолжил серию поражений до девяти матчей. "Пистонс" – безнадежный аутсайдер Восточной конференции НБА с рекордом 2:10.

Самым результативным в поединке стал защитник "Атланты" Деджонте Мюррей. Он оформил дабл-дабл (32 очка, 5 подборов, 10 передач). В то же время Томпсон стал вторым бомбрадиром "Детройта" (21 пункт).

Кто такой Осар Томпсон

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне не выступал ради Overtime Elite. На драфте НБА-2023 выбран "Пистонс" под пятым номером.

Дебютировал на уровне ассоциации в конце октября. Стал самым молодым баскетболистом в истории соревнований с пятью блок-шотами в премьерном матче на уровне НБА. Поединок против "Атланты" ознаменовался новым персональным рекордом результативности американца.

Брат-близнец – Амен Томпсон – был выбран "Хьюстоном" четвертым на драфте этого года. Они начали заниматься баскетболом в 7 лет под руководством отца, а спортивным идолом близнецов стал Леброн Джеймс.

К слову, накануне защитник "Никс" Харт возглавил хит-парад моментов с трюком против "Бостона".

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