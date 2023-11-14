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Оборонець "Нікс" хитро використав суперника для триочкового: момент дня в НБА

Бостон, Вівторок 14 листопада 2023 11:59
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Оборонець "Нікс" хитро використав суперника для триочкового: момент дня в НБА Фото: Джош Гарт проявив баскетбольну кмітливість (sny.tv)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Нью-Йорк Нікс" Джош Гарт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

28-річний американець запам'ятався моментом у фінальній чверті протистояння з "Бостоном". Він в атаці "Нікс" опинився з м'ячем у лівому куті майданчика.

Гарт опинився під тиском Холідея, але зумів витиснути максимум із ситуації. Він вдарив м'ячем у спину опоненту та отримав оперативний простір. Далі ж без перешкод виконав влучний кидок із-за "дуги".

Старань Гарта, однак, забракло, для виїзного успіху "Нью-Йорка". "Селтікс" здобули переконливу перемогу (114:98) завдяки результативності Джейсона Тейтума (35 очок). Натомість оборонець "Нікс" набрав 16 пунктів.

Хто такий Джош Гарт

Уродженець штату Меріленд, на студентському рівні виступав за "Вілланову Вайлдкетс". На драфті НБА-2017 обраний "Ютою" під 30-м номером.

"Джаз" відразу обміняли оборонця в "Лейкерс". Провів у Лос-Анджелесі два сезони та перебрався до "Нью-Орлеана". Посеред сезону 2021/22 опинився в "Портленді", а через рік – у лавах "Нью-Йорка". Влітку цьогоріч підписав 4-річний контракт із "Нікс" на 81 млн доларів.

Здобув чемпіонський титул Національної асоціації студентського спорту (NCAA) в 2016-му. Захоплюється комп'ютерними іграми, вболіває за лондонський "Челсі".

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