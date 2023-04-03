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Видовищний "млин" плеймейкера "Орландо": момент дня в НБА

Фото: Маркелл Фульц набрав 11 пунктів проти "Детройта" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Розігруючий оборонець "Орландо Меджик" Маркелл Фульц опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Детройтом". Після перехоплення він утік в контратаку та виконав ефектний слемданк. Фульц відштовхнувся двома ногами, проніс м'яч по колу, перпендикулярно до підлоги, та закинув у кошик згори.

Стараннями оборонцями та інших "Орландо" здобув комфортну домашню перемогу (128:102). "Меджик" продовжують переслідувати десятку найсильніших команд Східної конференції НБА, щоб отримати путівку в плей-офф. Наразі флоридці йдуть на 12-й сходинці.

Сам Фульц провів у грі 24 хвилини. За цей час він встиг набрати 11 очок, зробив 2 підбирання і віддав 6 передач. Найрезультативнішим у матчі став універсал "Детройта" Кілліан Хейз (20 пунктів).

Хто такий Маркелл Фульц

Уродженець штату Меріленд, на студентському рівні виступав за "Вашингтон Хаскіз". Обраний "Філадельфією" під першим номером драфту НБА-2017.

У складі "Севенті Сіксерс" провів два роки, але грав мало через постійні проблеми зі здоров'ям. До лав "Орландо" перебрався в результаті обміну перед сезоном 2019/20. У дебютний рік зіграв 77 матчів за "Меджик", але в двох наступних кампаніях виступав нечасто.

Середні цифри нинішнього сезону – 14 очок, 4 підбирання, 5.7 передач, 1.5 перехоплення (57 поєдинків). Персональний рекорд результативності Фульц встановив у березні, набравши 28 пунктів проти "Кліпперс".

До слова, напередодні форвард "Нью-Орлеана" Інгрем очолив хіт-парад моментів із постер-данком проти "Кліпперс".

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