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Зрелищная "мельница" плеймейкера "Орландо": момент дня в НБА

Фото: Маркелл Фульц набрал 11 пунктов против "Детройта" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Разыгрывающий защитник "Орландо Мэджик" Маркелл Фульц оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Детройтом". После перехвата он убежал в контратаку и выполнил эффектный слэм-данк. Фульц оттолкнулся двумя ногами, пронес мяч по кругу, перпендикулярно полу, и забросил в корзину сверху.

Стараниями защитниками и других "Орландо" одержал комфортную домашнюю победу (128:102). "Мэджик" продолжают преследовать десятку сильнейших команд Восточной конференции НБА, чтобы получить путевку в плей-офф. В данный момент флоридцы идут на 12-й строчке.

Сам Фульц провел в игре 24 минуты. За это время он успел набрать 11 очков, сделал 2 подбора и отдал 6 передач. Самым результативным в матче стал универсал "Детройта" Киллиан Хэйз (20 пунктов).

Кто такой Маркелл Фульц

Уроженец штата Мэриленд, на студенческом уровне выступал за "Вашингтон Хаскиз". Выбран "Филадельфией" под первым номером драфта НБА-2017.

В составе "Севенти Сиксерс" провел два года, но играл мало из-за постоянных проблем со здоровьем. В ряды "Орландо" перебрался в результате обмена перед сезоном 2019/20. В дебютный год сыграл 77 матчей за "Мэджик", но в двух последующих кампаниях выступал нечасто.

Средние цифры нынешнего сезона – 14 очков, 4 подбора, 5.7 передач, 1.5 перехвата (57 поединков). Персональный рекорд результативности Фульц установил в марте, набрав 28 пунктов против "Клипперс".

К слову, накануне форвард "Нью-Орлеана" Ингрэм возглавил хит-парад моментов с постер-данком против "Клипперс".

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