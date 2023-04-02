Лідер "Нью-Орлеана" організував слемданк для постера: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

25-річний американець підкорив епізодом у середині стартової чверті проти "Кліпперс". В атаці луїзіанців він під щитом отримав передачу від Ненса. Інгрем якраз звільнився від опіки опонента та через руки Пауелла в силовій манері оформив данк.

Зрештою, "Нью-Орлеан" здобув домашню перемогу над "Лос-Анджелесом" (122:114). Цей успіх дозволив господарям впритул наблизитися до "Кліпперс" у боротьбі за 6-те місце Західної конференції НБА. "Пеліканс" зіграють ще 4 поєдинки регулярного чемпіонату.

Сам Інгрем провів у грі майже 39 хвилин. За цей час він встиг набрати 36 очок, зробив 4 підбирання і віддав 8 передач. Найрезультативнішим у матчі став форвард каліфорнійців Кавай Леонард (40 пунктів).

Хто такий Брендон Інгрем

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Лейкерс" під 2-м номером драфту НБА-2018.

Провів у складі каліфорнійців 3 сезони. До Нового Орлеана перебрався в рамках великого обміну перед сезоном 2019/20. Учасник Матчу всіх зірок-2020. До літа 2025 року заробить 158 млн доларів за контрактом із "Пеліканс".

У дитинстві часто рибалив із бабусею в Атлантік-Біч. Захоплюється мистецтвом, ще студентом малював баскетболістів і мультиплікаційних персонажів.