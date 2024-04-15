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Видовищний данк центрового після розкішної комбінації "Індіани": момент дня в НБА

Фото: Майлз Тернер постійно в епіцентрі подій (indystar.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Індіани Пейсерс" Майлз Тернер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

28-річний американець запам'ятався епізодом у третій чверті протистояння з "Атлантою". Він продемонстрував дива взаємодії з Хелібертоном і з-під Фернандо вгатив згори однією правою.

Зусиллями Тернера та інших "Пейсерс" здобули розгромну перемогу вдома (157:115). "Індіана" завершила регулярний чемпіонат на 6-й сходинці Західної конференції НБА. Тим часом "Гокс" фінішували на 10-й позиції та зіграють в плей-ін.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Атланти" Деджонте Мюррей. Він набрав 32 очки, зробив 3 підбирання і віддав 3 передачі. Тим часом Тернер найбільше поклав у скарбничку "Індіани" – 31 пункт, 12 підбирань.

 

 

Хто такий Майлз Тернер

Уродженець штату Техас, на студентському рівні виступав за місцевих "Лонгхорнс". На драфті НБА-2015 обраний "Індіаною" під 11-м номером.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Пейсерс". Двічі завершував регулярний чемпіонат лідером за блокшотами (2019, 2021). Торік навесні підписав 2-річний контракт із "Індіаною" на 60 млн доларів. У складі збірної США U-18 виграв Кубок Америк-2014.

У вільний час Тернер любить складати Lego та займається йогою. Входить до релігійної громади Свідків Єгови.

До слова, паралельно визначилися всі пари плей-офф НБА сезону за підсумками регулярного чемпіонату.

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