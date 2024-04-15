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Зрелищный данк центрового после роскошной комбинации "Индианы": момент дня в НБА

Фото: Майлз Тернер постоянно в эпицентре событий (indystar.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Индианы Пэйсерс" Майлз Тернер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

28-летний американец запомнился эпизодом в третьей четверти противостояния с "Атлантой". Он продемонстрировал чудеса взаимодействия с Халибертоном и из-под Фернандо вонзил сверху одной правой.

Усилиями Тернера и других "Пэйсерс" одержали разгромную победу дома (157:115). "Индиана" завершила регулярный чемпионат на 6-й строчке Западной конференции НБА. Тем временем "Хокс" финишировали на 10-й позиции и сыграют в плей-ин.

Самым результативным в поединке стал защитник "Атланты" Деджонте Мюррей. Он набрал 32 очка, сделал 3 подбора и отдал 3 передачи. Тем временем Тернер больше всего положил в копилку "Индианы" – 31 пункт, 12 подборов.

 

 

Кто такой Майлз Тернер

Уроженец штата Техас, на студенческом уровне выступал за местных "Лонгхорнс". На драфте НБА-2015 выбран "Индианой" под 11-м номером.

Проводит девятый сезон подряд в составе "Пэйсерс". Дважды завершал регулярный чемпионат лидером по блок-шотам (2019, 2021). Весной прошлого года подписал 2-летний контракт с "Индианой" на 60 млн долларов. В составе сборной США U-18 выиграл Кубок Америки-2014.

В свободное время Тернер любит складывать Lego и занимается йогой. Входит в религиозную общину Свидетелей Иеговы.

К слову, параллельно определились все пары плей-офф НБА сезона по итогам регулярного чемпионата.

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НБАБаскетбол