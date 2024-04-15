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НБА завершила регулярний чемпіонат: відомі пари плей-офф сезону

Оклахома-Сіті, Понеділок 15 квітня 2024 11:00
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НБА завершила регулярний чемпіонат: відомі пари плей-офф сезону Фото: Янніс Адетокунбо протистоятиме "Індіані" в першому раунді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Західна та Східна конференції Національної баскетбольної асоціації визначили підсумкові місця команд за підсумками регулярної першості сезону 2023/24 та пари плей-офф змагань. Переможцями груп стали "Оклахома-Сіті Тандер" і "Бостон Селтікс" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.

По шість найкращих команд Заходу та Сходу асоціації пробилися в перший раунд плей-офф турніру. Натомість сьома-десята команди кожної з конференції позмагаються за дві додаткові путівки в чвертьфінали.

У першому раунді плей-офф Східної конференції "Клівленд" протистоятиме "Орландо", а "Мілуокі" зустрінеться з "Індіаною". Натомість суперники "Бостона" та "Нью-Йорка" визначаться після плей-ін, де за два місця в плей-офф позмагаються "Маямі" з "Філадельфією" та "Атланта" з "Чикаго".

Тим часом у першому раунді плей-офф Західної конференції "Кліпперс" зустрінуться з "Далласом", а "Міннесота" протистоятиме "Фініксу". Крізь сито плей-ін намагатимуться пробитися "Нью-Орлеан", "Лейкерс", "Сакраменто" та "Голден Стейт". На двох із них чекають "Оклахома-Сіті" та "Денвер".

Турнір плей-ін зіграють 16-19 квітня. Перший раунд плей-офф розпочнеться 20 квітня. Старт фінальної серії НБА запланований на 6 червня.

НБА завершила регулярний чемпіонат: відомі пари плей-офф сезону

До слова, українець Михайлюк повторив рекорд результативності в складі "Бостона".

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