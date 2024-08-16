Відомому блогеру повідомили про підозру в ухиленні від сплати 200 млн гривень податків

Як зазначають в Офісі генпрокурора, відомому столичному блогеру повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків понад 200 мільйонів гривень податків.

За даними джерел, мова йде про відомого столичного блогера Олександра Слобоженка, який витратив частину коштів на елітну нерухомість і автомобілі преміум-класу.

Згідно з даними слідства, з січня 2020 року по серпень 2023 року він придбав віртуальні активи у криптовалюті, що згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів еквівалентно понад мільярду гривень.

Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності незареєстрованої компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку.

"З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переказував кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. Надалі кошти переводили в готівку та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, усі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.