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В Україні через несплату податків арештували 700 млн гривень на рахунках одного з онлайн-казино

Понеділок 05 лютого 2024 19:59
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В Україні через несплату податків арештували 700 млн гривень на рахунках одного з онлайн-казино Ілюстративне фото: в В Україні через несплату податків  арештували 700 млн на рахунках одного з онлайн-казино (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бюро економічної безпеки України викрило одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд гривень податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ.

Як з'ясували слідчі, група співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет. Для цього вони використали понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів. Вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. Водночас працівники казино умисно приховували докази - документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину.

"Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває. Оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора", - сказано в повідомленні.

Раныше РБК-Україна повідомляло, що детективи Бюро економічної безпеки України провели санкціоновані обшуки в складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб підконтрольних одеському бізнесмену, який навіть після позбавлення громадянства займався контрабандою.

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