Известному блоггеру сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 200 млн гривен налогов

Как отмечают в Офисе генпрокурора, известному столичному блоггеру доложено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов более 200 миллионов гривен налогов.

По данным источников, речь идет об известном столичном блоггере Александре Слобоженко, который потратил часть средств на элитную недвижимость и автомобили премиум-класса.

Согласно данным следствия, с января 2020 по август 2023 он приобрел виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен.

Средства блоггер получил от осуществления хозяйственной деятельности незарегистрированной компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража Интернет-трафика.

"С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивались и получали в пунктах обмена валют на территории г. Киева и в других городах" , – рассказали в Офисе Генпрокурора.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.