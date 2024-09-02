Відомому київському блогеру обрали запобіжний захід

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що київського блогера підозрюють у несплаті податків у розмірі 213 млн гривень та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

За даними слідства, частину цих коштів блогер міг легалізувати за допомогою купівлі елітних об'єктів нерухомості та автомобілів преміум класу.

Він міг приховувати свої доходи шляхом переказу коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців.

До слова, раніше СБУ затримала двох блогерів, які оприлюднили у мережі відео з позиціями українських захисників.

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