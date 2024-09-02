Відомому київському блогеру обрали запобіжний захід

Суд обрав київському блогеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він перебуває у розшуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.
Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але, як повідомляли раніше джерела РБК-Україна, йдеться про Олександра Слобоженка, який є засновником компанії Traffic Devils.
За інформацією Офісу генпрокурора, спільнику блогера змінили запобіжний захід на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тисяч гривень. Його заарештували у залі суду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що київського блогера підозрюють у несплаті податків у розмірі 213 млн гривень та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
За даними слідства, частину цих коштів блогер міг легалізувати за допомогою купівлі елітних об'єктів нерухомості та автомобілів преміум класу.
Він міг приховувати свої доходи шляхом переказу коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців.
До слова, раніше СБУ затримала двох блогерів, які оприлюднили у мережі відео з позиціями українських захисників.
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