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Відомий виш набирає студентів на військові спеціальності: які вимоги і куди звертатись

Фото: військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка набирає студентів (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка проводить набір на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра.

РБК-Україна розповідає, які вимоги для вступу та куди звертатися, щоб подати заявку.

ВІКНУ - це вищий військовий навчальний заклад, який здійснює підготовку офіцерів для Збройних сил України за широким спектром освітніх програм: 

  • військовий переклад;
  • воєнна політологія;
  • військова психологія;
  • військова журналістика та соціальні комунікації;
  • фінанси та військова економіка;
  • правоохоронна діяльність у Збройних Силах України;
  • цивільно-військові відносини;
  • геоінформаційні системи і технології;
  • соціальна робота у військах (силах);
  • зарубіжна воєнна інформація;
  • міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері.

У навчальному закладі є можливість вивчати сучасні дисципліни, розвивати фізичну форму, здобувати практичний досвід, а також навчатися за кордоном за програми обміну. Разом з  дипломом після завершення навчання студенти отримають звання офіцера. 

Вступ до Військового інституту відбувається на конкурсній основі.

Що для цього потрібно?

Необхідно мати повну загальну середню освіту. Прийом на перший курс денної форми навчання здійснюється на підставі результатів національного мультипредметного тесту. Крім того, абітурієнти мають пройти ряд вступних іспитів, включаючи психологічне обстеження, перевірку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд.

Для окремих спеціальностей додатково потрібно скласти вступне випробування з англійської мови.

Куди звертатися, щоб подати заявку на вступ?

Детальна інформація є на сайті, в соціальних мережах військового вишу або за телефоном 050-145-62-76.

Мультитест для вступників

Нагадаємо, в Україні замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступників проводять Національний мультипредметний тест.

Цього року мультитест складатиметься з двох блоків: перший - це завдання з української мови та математики, а другий - завдання з історії України та предмета за вибором учасника. Тест триватиме чотири години.

Детальніше про правила проведення НМТ-2024 - у матеріалі РБК-Україна.

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