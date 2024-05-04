Известный вуз набирает абитуриентов на военные специальности: какие требования и куда обращаться

Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко проводит набор абитуриентов на дневную форму обучения для получения степени бакалавра.
РБК-Украина рассказывает, какие требования для поступления и куда обращаться, чтобы подать заявку.
ВИКНУ - это высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров для Вооруженных сил Украины по широкому спектру образовательных программ:
В учебном заведении есть возможность изучать современные дисциплины, развивать физическую форму, приобретать практический опыт, а также учиться за границей по программам обмена. Вместе с дипломом после окончания учебы курсанты получат звание офицера.
Вступление в Военный институт происходит на конкурсной основе.
Необходимо иметь полное среднее образование. Прием на первый курс дневной формы обучения осуществляется, исходя из результатов национального мультипредметного теста. Кроме того, абитуриенты должны пройти ряд вступительных экзаменов, включая психологическое обследование, проверку уровня физической подготовленности и медицинский осмотр.
Для отдельных специальностей дополнительно нужно сдать вступительное испытание по английскому языку.
Подробная информация есть на сайте, в социальных сетях военного вуза или по телефону 050-145-62-76.
Напомним, в Украине вместо внешнего независимого оценивания для абитуриентов проводят Национальный мультипредметный тест.
В этом году мультитест будет состоять из двух блоков: первый - это задания по украинскому языку и математике, а второй - задания по истории Украины и предмету по выбору участника. Тест продлится четыре часа.
Детальнее о правилах проведения НМТ-2024 - в материале РБК-Украина.
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