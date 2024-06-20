ЄС вперше ввів санкції проти російського газу, вдаривши по СПГ, - Bloomberg
Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій у зв'язку із вторгненням Росії до України. Вперше санкції торкнуться газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
Ці заходи націлені на тіньовий російський танкерний флот, перевалку скрапленого природного газу, а також компанії в третіх країнах, включаючи Китай, які допомагають Кремлю оминути попередні торговельні обмеження.
Пакет - 14-й за рахунком з часу початку повномасштабної війни Росії проти України - включає:
- Заборона на перевалку російського СПГ до третіх країн через ЄС, включаючи заборону на послуги з перевантаження, а також перевалку з судна на судно та з судна на берег.
- Заборона надання інвестицій, послуг та товарів для нових проектів СПГ у Росії.
- Санкції щодо дюжини судів, що входять до так званого "тіньового флоту" Росії, використовуються для обходу цінового обмеження на нафту та інших торгових заходів.
- Заборона фірмам з ЄС, які працюють за межами Росії, безпосередньо підключатися до системи SPFS, еквівалентної Swift, центрального банку Росії, а також заборона на транзакції з фірмами, що котируються на біржі, що використовують систему для обходу санкцій.
- Заборона операторам ЄС здійснювати угоди з перерахованими банками, які дозволяють торгувати технологіями та товарами, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва.
- Обмеження торгівлі з десятками нових лістингів, включаючи компанії у Китаї, Туреччині та Індії.
- Обмеження для політичних партій, аналітичних центрів та медіа-провайдерів приймати російські джерела фінансування
- Посилення перевірок та комплексної перевірки, потрібних від компаній ЄС, чиї товари все ще доставляються до Росії, часто через мережі посередників, що включають дочірні компанії та субпідрядників.
- Експортний контроль на більшу кількість хімікатів, марганцевої руди, пластмас, електроніки та землерийної техніки, які можуть бути використані у військових цілях, а також обмеження на імпорт гелію.
- Посилення заходів щодо існуючих обмежень на повітряні та автомобільні перевезення, а також нові заходи контролю за реєстрацією російських прав інтелектуальної власності в ЄС та імпортом українських культурних цінностей, які могли бути розграбовані Росією.
Тепер пакет має бути офіційно прийнятий державами-членами, перш ніж він набуде чинності, і в ході цього процесу він все ще може змінитися.
Як повідомляло РБК-Україна, посли країн Європейського Союзу 20 червня погодили 14-й пакет санкцій проти Росії .
Як заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон пропозиція про санкції проти російського ЗПГ була ретельно підготовлена. Вони ще більше ускладнять логістику перевезень для Росії і змусять спеціалізовані судна подорожувати довшими маршрутами.