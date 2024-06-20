ЄС вперше ввів санкції проти російського газу, вдаривши по СПГ, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ці заходи націлені на тіньовий російський танкерний флот, перевалку скрапленого природного газу, а також компанії в третіх країнах, включаючи Китай, які допомагають Кремлю оминути попередні торговельні обмеження.

Пакет - 14-й за рахунком з часу початку повномасштабної війни Росії проти України - включає:

Заборона на перевалку російського СПГ до третіх країн через ЄС, включаючи заборону на послуги з перевантаження, а також перевалку з судна на судно та з судна на берег.

Заборона надання інвестицій, послуг та товарів для нових проектів СПГ у Росії.

Санкції щодо дюжини судів, що входять до так званого "тіньового флоту" Росії, використовуються для обходу цінового обмеження на нафту та інших торгових заходів.

Заборона фірмам з ЄС, які працюють за межами Росії, безпосередньо підключатися до системи SPFS, еквівалентної Swift, центрального банку Росії, а також заборона на транзакції з фірмами, що котируються на біржі, що використовують систему для обходу санкцій.

Заборона операторам ЄС здійснювати угоди з перерахованими банками, які дозволяють торгувати технологіями та товарами, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва.

Обмеження торгівлі з десятками нових лістингів, включаючи компанії у Китаї, Туреччині та Індії.

Обмеження для політичних партій, аналітичних центрів та медіа-провайдерів приймати російські джерела фінансування

Посилення перевірок та комплексної перевірки, потрібних від компаній ЄС, чиї товари все ще доставляються до Росії, часто через мережі посередників, що включають дочірні компанії та субпідрядників.

Експортний контроль на більшу кількість хімікатів, марганцевої руди, пластмас, електроніки та землерийної техніки, які можуть бути використані у військових цілях, а також обмеження на імпорт гелію.

Посилення заходів щодо існуючих обмежень на повітряні та автомобільні перевезення, а також нові заходи контролю за реєстрацією російських прав інтелектуальної власності в ЄС та імпортом українських культурних цінностей, які могли бути розграбовані Росією.

Тепер пакет має бути офіційно прийнятий державами-членами, перш ніж він набуде чинності, і в ході цього процесу він все ще може змінитися.