Відомий художник Бенксі може сісти до в'язниці: за що йому загрожує 10-річний термін (фото)

Малюнок, через який поліція Лондона почала перевірку. Фото: www.instagram.com/banksy

Офіційна реакція влади надійшла того самого дня. В адміністрації судів Великої Британії підкреслили, що графіті підлягає видаленню.

Британське законодавство передбачає сувору відповідальність за пошкодження історичних об'єктів. Якщо збиток перевищує £5000, винному загрожує до 10 років ув'язнення. У разі меншого збитку покарання може обмежитися тримісячним арештом або штрафом до £2500.

Інцидент із графіті збігся за часом із масовими протестами в центрі Лондона. Тільки 6 вересня поліція затримала близько 900 учасників акції на підтримку забороненої організації Palestine Action. Це затримання визнали найбільшим в історії країни.

Чим відомий Бенксі для України

Бенксі став відомим в Україні завдяки серії із семи графіті, створених ним восени 2022 року в містах, які постраждали від війни. Ці роботи швидко набули статусу символу підтримки та привернули увагу світової громадськості до трагедії українського народу.

Крім цього, художник спрямував отримані від продажу репродукцій своєї антивоєнної роботи на аукціоні 2022 року кошти на підтримку українських лікарень. Крім того, частину зібраних коштів було використано для закупівлі транспорту, необхідного постраждалим на Донбасі.