Відомий художник Бенксі може сісти до в'язниці: за що йому загрожує 10-річний термін (фото)
У Лондоні розгорівся скандал навколо творчості відомого стріт-арт художника Бенксі, а саме через його нове графіті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Daily Mail.
Повідомляється, що свіже графіті Бенксі з'явилося на фасаді Королівського суду 8 вересня, проте вже того самого дня малюнок закрили чорною плівкою й обгородили металевими бар'єрами.
У Скотленд-Ярді підтвердили початок розслідування. Правоохоронці пояснили, що йдеться про можливе пошкодження пам'ятки архітектури, оскільки будівля має охоронний статус.
Сам мурал зображує суддю в традиційній перуці та мантії, який завдає удару молотком по демонстранту. У руках активіста - плакат із кривавими слідами. Фотографію нової роботи Бенксі художник розмістив у своєму Instagram із підписом: "Royal Courts Of Justice. London".
Офіційна реакція влади надійшла того самого дня. В адміністрації судів Великої Британії підкреслили, що графіті підлягає видаленню.
Британське законодавство передбачає сувору відповідальність за пошкодження історичних об'єктів. Якщо збиток перевищує £5000, винному загрожує до 10 років ув'язнення. У разі меншого збитку покарання може обмежитися тримісячним арештом або штрафом до £2500.
Інцидент із графіті збігся за часом із масовими протестами в центрі Лондона. Тільки 6 вересня поліція затримала близько 900 учасників акції на підтримку забороненої організації Palestine Action. Це затримання визнали найбільшим в історії країни.
Чим відомий Бенксі для України
Бенксі став відомим в Україні завдяки серії із семи графіті, створених ним восени 2022 року в містах, які постраждали від війни. Ці роботи швидко набули статусу символу підтримки та привернули увагу світової громадськості до трагедії українського народу.
Крім цього, художник спрямував отримані від продажу репродукцій своєї антивоєнної роботи на аукціоні 2022 року кошти на підтримку українських лікарень. Крім того, частину зібраних коштів було використано для закупівлі транспорту, необхідного постраждалим на Донбасі.
Нагадаємо, що британський художник, відомий під псевдонімом Бенксі, залишив графіті на руїнах багатоповерхового будинку в Бородянці Київської області. На зображенні показано дівчинку, яка виконує гімнастичну вправу, стоячи на руках.
Зазначимо, що правоохоронці спільно з місцевою владою розробили заходи для захисту графіті Бенксі та інших культурних об'єктів від крадіжок. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.