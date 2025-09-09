Известный художник Бэнкси может сесть в тюрьму: за что ему грозит 10-летний срок (фото)

В Лондоне разгорелся скандал вокруг творчества известного стрит-арт художника Бэнкси, а именно из-за его нового граффити.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mail.

Сообщается, что свежее граффити Бэнкси появилось на фасаде Королевского суда 8 сентября, однако уже в тот же день рисунок закрыли черной пленкой и огородили металлическими барьерами.

В Скотленд-Ярде подтвердили начало расследования. Правоохранители пояснили, что речь идет о возможном повреждении памятника архитектуры, так как здание имеет охранный статус.

Сам мурал изображает судью в традиционном парике и мантии, который наносит удар молотком по демонстранту. В руках активиста – плакат с кровавыми следами. Фотографию новой работы Бэнкси художник разместил в своем Instagram с подписью: «Royal Courts Of Justice. London».