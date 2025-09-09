Известный художник Бэнкси может сесть в тюрьму: за что ему грозит 10-летний срок (фото)
В Лондоне разгорелся скандал вокруг творчества известного стрит-арт художника Бэнкси, а именно из-за его нового граффити.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mail.
Сообщается, что свежее граффити Бэнкси появилось на фасаде Королевского суда 8 сентября, однако уже в тот же день рисунок закрыли черной пленкой и огородили металлическими барьерами.
В Скотленд-Ярде подтвердили начало расследования. Правоохранители пояснили, что речь идет о возможном повреждении памятника архитектуры, так как здание имеет охранный статус.
Сам мурал изображает судью в традиционном парике и мантии, который наносит удар молотком по демонстранту. В руках активиста – плакат с кровавыми следами. Фотографию новой работы Бэнкси художник разместил в своем Instagram с подписью: «Royal Courts Of Justice. London».
Официальная реакция властей последовала в тот же день. В администрации судов Великобритании подчеркнули, что граффити подлежит удалению.
Британское законодательство предусматривает строгую ответственность за повреждение исторических объектов. Если ущерб превышает £5000, виновному грозит до 10 лет заключения. В случае меньшего ущерба наказание может ограничиться трехмесячным арестом или штрафом до £2500.
Инцидент с граффити совпал по времени с массовыми протестами в центре Лондона. Только 6 сентября полиция задержала около 900 участников акции в поддержку запрещенной организации Palestine Action. Это задержание признали крупнейшим в истории страны.
Чем известен Бэнкси для Украины
Бэнкси стал известен в Украине благодаря серии из семи граффити, созданных им осенью 2022 года в городах, пострадавших от войны. Эти работы быстро обрели статус символа поддержки и привлекли внимание мировой общественности к трагедии украинского народа.
Помимо этого, художник направил вырученные от продажи репродукций своей антивоенной работы на аукционе 2022 года средства на поддержку украинских больниц. Кроме того, часть собранных средств была использована для закупки транспорта, необходимого пострадавшим в Донбассе.
Напомним, что британский художник, известный под псевдонимом Бэнкси, оставил граффити на руинах многоэтажного дома в Бородянке Киевской области. На изображении показана девочка, выполняющая гимнастическое упражнение, стоя на руках.
Отметим, что правоохранители совместно с местными властями разработали меры для защиты граффити Бэнкси и других культурных объектов от краж. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.