Відомий гімнаст ще до завершення кар'єри отримав пропозицію змінити свого наставника на чолі збірної

Олімпійський призер зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов, який напередодні повідомив про завершення кар'єри може очолити національну команду України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.
Кандидатуру 32-річного спортсмена запропонували віцепрезидентки Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова та Оксана Омелянчик. Інформація про висування Радивілова з'явилася 1 грудня вдень і здивувала багатьох, оскільки на той час він ще перебував у статусі діючого атлета.
І лише вечором того ж дня олімпійський призер виступив з заявою про відхід з активного спорту. Він зробив це після завершення фінальної зустрічі чемпіонату Німеччини з гімнастики серед клубів між "Котбусом" та "Віннгорстом". Кольори "Котбуса" в клубних стартах Радивілов захищав протягом декількох років.
Останніми змаганнями гімнаста у складі збірної України стали Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Радівілов взяв участь у командному фіналі, де "синьо-жовті" посіли п'яте місце. Також він виступив у фіналі в опорному стрибку, де фінішував восьмим.
Зазначимо, що зараз чоловічу збірну зі спортивної гімнастики очолює Геннадій Сартинський. Саме під його керівництвом Радивілов виступав у складі "синьо-жовтих" протягом останніх років. У конфліктній ситуації, яка виникла в УФГ ще до старту Ігор у Парижі, Сартинський виступив з критикою Стели Захарової.
Сам Радивілов наразі ситуацію не пояснює. "Усі відповіді можу дати не раніше, ніж за тиждень. Я ще не в Україні. Єдине, що скажу, моє рішення ні з чим, і ні з ким не пов’язане", – заявив спортсмен.
Уродженець Маріуполя. Найвище індивідуальне досягнення – бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.
На Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро вперше в історії виконав опорний стрибок з потрійним сальто вперед. Пізніше Міжнародна федерація гімнастики назвала цей елемент його ім'ям.
Чотириразовий призер чемпіонатів світу в опорному стрибку. П'ятиразовий чемпіон Європи в індивідуальних та командних змаганнях. Загалом має 14 медалей континентальних першостей. Триразовий призер Європейських ігор.
Раніше Ярославу Магучіх було визнано найкращою легкоатлеткою року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.