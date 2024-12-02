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Известный гимнаст еще до завершения карьеры получил предложение сменить своего наставника во главе сборной

Фото: Игорь Радивилов (instagram.com/iradivilov)
Автор: Андрей Костенко

Олимпийский призер по спортивной гимнастике Игорь Радивилов, который накануне сообщил о завершении карьеры, может возглавить национальную команду Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.

Кандидатуру 32-летнего спортсмена предложили вице-президентки Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова и Оксана Омелянчик. Информация о выдвижении Радивилова появилась 1 декабря днем и удивила многих, поскольку к тому времени он еще находился в статусе действующего атлета.

И только вечером того же дня олимпийский призер выступил с заявлением об уходе из активного спорта. Он сделал это после завершения финальной встречи чемпионата Германии по гимнастике среди клубов между "Котбусом" и "Виннгорстом". Цвета "Котбуса" в клубных стартах Радивилов защищал в течение нескольких лет.

Последними состязаниями гимнаста в составе сборной Украины стали Олимпийские игры-2024 в Париже. Радивилов принял участие в командном финале, где "сине-желтые" заняли пятое место. Также он выступил в финале в опорном прыжке, где финишировал восьмым.

Отметим, что сейчас мужскую сборную по спортивной гимнастике возглавляет Геннадий Сартинский. Именно под его руководством Радивилов выступал в составе "сине-желтых" на протяжении последних лет. В конфликтной ситуации, возникшей в УФГ еще до старта Игр в Париже, Сартинский выступил с критикой Стеллы Захаровой.

Сам Радивилов пока ситуацию не объясняет. "Все ответы могу дать не раньше, чем через неделю. Я еще не в Украине. Единственное, что скажу, мое решение ни с чем, и ни с кем не связано", – заявил спортсмен.

Кто такой Игорь Радивилов

Уроженец Мариуполя. Высшее индивидуальное достижение – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро впервые в истории выполнил опорный прыжок с тройным сальто вперед. Позже Международная федерация гимнастики назвала этот элемент его именем.

Четырехкратный призер чемпионатов мира в опорном прыжке. Пятикратный чемпион Европы в индивидуальных и командных соревнованиях. Всего имеет 14 медалей континентальных первенств. Трехкратный призер Европейских игр.

Ранее Ярослава Магучих была признана лучшей легкоатлеткой года.

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