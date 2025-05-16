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Відомі у всьому світі: ТОП-5 найкращих автобусів Львівського автозаводу

П'ятниця 16 травня 2025 08:15
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Відомі у всьому світі: ТОП-5 найкращих автобусів Львівського автозаводу Фото: найкращі автобуси Львівського автозаводу (архівне фото)
Автор: Константин Широкун

Навіть якщо відкинути ностальгію, можна стверджувати, що львівські ЛАЗи свого часу були непересічними автобусами. Свою добірку найкращих з них пропонує РБК-Україна Авто.

Про п’ять знакових для всього світового автопрому ЛАЗів читайте в матеріалі РБК-Україна.

ЛАЗ-695 "Львів"

Перший львівський автобус з гордістю носив на своєму борту логотип – назву українського міста, де його було спроектовано і випущено. ЛАЗ-695 “Львів” став одним з перших автобусів у світі, спроектованих саме як автобус – а не як перебудована вантажівка. На той час просторова несуча система, інтегрована з каркасом об’ємного кузова була передовим рішенням. Цей автобус поклав початок усім львівським моделям, і він на сьогодні є одним з найбільш масових автобусів у світі – з тиражем понад 250 тисяч екземплярів.

Цей ЛАЗ поєднував технологічність і доступність, залишаючись комфортним для пасажирів та зручним для обслуговування. Автобус мав фірмову конструктивну особливість – ресорно-пружинну підвіску коліс, ця вітчизняна розробка забезпечувала високу плавність ходу незалежно від завантаження автобуса. Крім того, пасажирам не заважали звук і вібрації двигуна, адже потужний V8 (180 к.с.) разом з трансмісією був розташований ззаду.

Автобус ЛАЗ-695Б выставочный

Електрофургони ЛАЗ

Електричні тренди відвідують офіси автовиробників не тільки в наші дні. Ще наприкінці 1940-х у Львові випустили дослідно-промислові партії натуральних електромобілів. Розвізні фургончики вантажопідйомністю 0,5 і в 1,5 тон, будучи розроблені в інституті НАМІ, називалися НАМІ-750 та НАМІ-751 але випускалися на ЛАЗі. Ті електромобілі мали прогресивну для свого часу конструкцію: каркас і оббивку з особливого алюмінієвого сплаву, зарядний пристрій на борту, електродинамічні гальма. В дію їх приводили залізо-нікелеві акумулятори (80 – 84 В), довговічні і витривалі, близькі за основними характеристиками до теперішніх літій-іонних.

Без підзарядки електробуси у базовій комплектації могли проїхати 80 км (порожній) або 65 км (завантажений), за потреби кількість тягових батарей могла бути збільшена. Поповнення заряду від мережі 220 В через бортовий пристрій займала 4 годин для меншого з фургонів і 6 годин – для більшого. Партія з 20 електрофургонів ЛАЗа працювала вісім років на напружених маршрутах великих міст, але запускати масове виробництво таких електромобілів вирішили недоцільним – певно, з тих же причин, що і в наш час.

НАМИ-750 и НАМИ-751 — первые советские электромобили, созданные на ЛАЗ

ЛАЗ "Україна-1"

Справжнісінький концепт – як тоді казали, перспективний автобус "Україна-1" мав непересічну зовнішність, а головне – передову конструкцію. Підвіска на пневмоелементах, гідропідсилювач керма, V-подібний 180-сильний двигун, синхронізована 5-ступенева коробка передач з керуванням джойстиком – це було проривом для 1961 року. Пасажирський салон з розсувним дахом, гардеробом, туалетом і особливою системою вентиляції без протягів на цьому фоні здавались дрібницями.

За кілька років на базі цього концепту створили наступну модель – ЛАЗ "Україна-67", який влаштував фурор на модному автобусному шоу у Європі. Тоді з XVIII Міжнародного автобусного тижня у Ніцці львів’яни привезли цілий набір трофеїв та нагород. Між тим, як і має бути з концептами, автобуси "Україна" поділились частиною своїх новацій з серійними машинами ЛАЗу: наступні модифікації ЛАЗ-695 отримали V-подібну "вісімку" від концептуальних машин, їхню трансмісію, принципи та елементи оформлення інтер’єра.

Украина-1» (кузов №18-Э) опытный междугородный автобус средней вместимости в туристском варианте — Каталог К.В.Х.

ЛАЗ-5252 "Електро"

Попри непросто економічну ситуацію 1990-х років на ЛАЗі не облишали дослідно-експериментальних робіт. Одна з конструкцій, що була створена і випробувана тоді у Львові, була б високо оцінена і сьогодні. Це був справжній гібрид – автобус з двома силовими установками. На шасі стандартно міської моделі ЛАЗ-5252 змонтували електричну трансмісію та батарею тягових акумуляторів. Ведучі колеса приводились від електродвигуна, який живився від батареї. А її у випадку потреби підзаряджав генератор з приводом від дизеля ЯМЗ. Електропривід був доволі досконалим, наприклад, він міг в режимі рекуперації зберігати енергію руху, яка вивільнялась при гальмуванні автобуса. На самому лише електроприводі львівський гібрид міг проїхати 10 км – тоді вважалося достатнім, щоб автобус міг при непрацюючому дизелі подолати певні території типу центру старого міста, паркових зон тощо.

ЛАЗ-5252 — Вікіпедія
Коротко

Щоб теперішні "знавці" не казали про ЛАЗи, всі моделі цієї марки тримались на конвеєрі по багато років, і були при тому в числі наймасовіших автобусів у світі. Так, не усі львівські моделі були передовими за конструкцією, але вони неодмінно відповідали вимогам свого часу – були надійними, довговічними, витривалими і комфортабельними. Які ще підстави потрібні, аби пишатись продукцією Львівського автобусного заводу?

При підготовці статті були використані матеріали заводу ЛАЗ та музею "Колеса Історії".

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